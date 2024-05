Il centro dei Bulls festeggia la vittoria della sua squadra preferita in Coppa Italia contro l'Atalanta, mentre l'autore del goal bianconero, Dusan Vlahovic, approfitta di un'intervista post-partita per fare il suo in bocca al lupo a un altro campione serbo, Nikola Jokic, impegnato tra poche ore in una gara-6 che potrebbe portarlo in finale della Western Conference

Curioso triangolo NBA-calcio-NBA in occasione delle finale di Coppa Italia che ha visto la Juventus battere l’Atalanta e aggiudicarsi il trofeo. A festeggiarlo, tra gli altri, un tifosissimo bianconero della prima ora, il centro dei Chicago Bulls Nikola Vucevic, che dal suo account X commenta con un lapidario “Forza Juve” il successo arrivato con il goal di Vlahovic. Ed è proprio l’attaccante serbo della Juventus – in un’intervista per CBS Sports riportata da un altro grande appassionato del nostro calcio, il giornalista newyorchese Frank Isola – a voler mandare “un messaggio a Jokic: lo seguiamo e speriamo vinca gara-6 per arrivare in finale a Ovest contro Dallas o Oklahoma City”. Una fratellanza serba che da Torino arriva fino a Denver. In attesa di vedere se i Nuggets sul campo dei T’Wolves riusciranno a chiudere la serie.