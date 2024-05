Juve-Allegri, cronaca di un esonero annunciato

Le immagini dell’Olimpico hanno certificato quanto abbiamo riportato nelle precedenti settimane: nessun contatto tra Allegri e il ds Giuntoli, nessuna comunicazione. Ieri è stato aperto il sipario su una crisi di rapporti insanabile. Il gesto di Allegri non può essere interpretato diversamente. Voleva festeggiare solo con la squadra. Non voleva nessun altro. Una pretesa per lui giustificata, ma impossibile e mai vista alla Juventus. Almeno, mai così esplicita. Una manifestazione che non può non imbarazzare il Club, anche alla luce della furia dell’allenatore contro gli arbitri e successivamente in sala stampa contro il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.