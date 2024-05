Fino a gara-5 Josh Giddey nella serie contro Dallas aveva giocato in tutto 53 minuti, poco più di 13 a partita. E 12 li ha giocati anche in gara-6, ma con una grande differenza: in uscita dalla panchina. Per la prima volta nella sua carriera NBA. Il giocatore australiano dei Thunder, infatti, in 218 partite disputate nella lega (210 di regular season, 8 di playoff) aveva sempre fatto parte del quintetto base di OKC. Titolare. Che nella NBA è anche questione di status. Non più dopo gara-5, quando coach Mark Daigneault ha compiuto una scelta che ormai sembrava nell’aria – Giddey aveva iniziato gli ultimi due secondi tempi della serie dalla panchina, con Aaron Wiggins in gara-3 e Isaiah Joe in gara-4 al suo posto dopo il break per l’intervallo. Ed è stato proprio Joe a prendere il suo posto in quintetto contro i Mavs, forse per dare quel tiro da fuori che invece è clamorosamente mancato in gara-5: 10/40 (il 25%) dall’arco per quella che in stagione regolare è stata la squadra più precisa dalla lunga distanza (sfiorando il 39%). Joe non ha fatto bene (2/8 da tre, 2/9 dal campo, 6 punti in tutto), mentre Giddey dalla panchina è andato in doppia cifra toccando quota 11 con 5/8 al tiro. Il plus/minus – suo, ma di tutta la squadra – è stato però ancora una volta negativo (-3) e nella serie solo in gara-4 OKC aveva vinto (di 6 punti) i minuti con Giddey in campo.