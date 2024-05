Ci vuole un bel coraggio a presentarsi al TD Garden di Boston - la casa dei Celtics ma anche dei Bruins della NHL - con la maglia dei Florida Panthers, avversari in questi playoff proprio dei Bruins, spalle al muro sotto 2-3 nella serie. Vero che Max Strus ha giocato per tre stagioni in Florida, agli Heat, ma più che una professione di fede verso i Panthers, il messaggio era una chiara provocazione verso il pubblico di Boston. Che però non è finita benissimo