In gara-6 Minnesota rischia l'eliminazione e la partenza non è affatto incoraggiante per Anthony Edwards e compagni, perché dopo meno di 4 minuti Denver è già avanti 9-2. Da lì in poi, però, nei 6 minuti successivi i Timbwerwolves piazzano un parziale devastante di 27-2 con cui mettono le mani sulla partita e mandano la serie a gara-7

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA