Minnesota travolge Denver, la serie va a gara-7

La possibilità di chiudere la serie per Denver evapora dopo pochi minuti, perché la difesa di Minnesota è implacabile e concede ai campioni in carica il 30.2% al tiro complessivo. Anthony Edwards (27 punti) e Jaden McDaniels (21) suonano la carica per i Timberwolves e i padroni di casa ottengono la 2° vittoria più larga nella storia dei playoff in una partita che può eliminare una delle due squadre. A decidere chi andrà alle finali della Western Conference sarà gara-7 in programma domenica