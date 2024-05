Non solo Luka&Kyrie: PJ, Jones e Lively decisivi

Dietro al ritorno alle finali di conference dei Dallas Mavericks non c’è solo il talento di Luka Doncic e Kyrie Irving, ma anche il contributo del “supporting cast” formato da PJ Washington, Derrick Jones Jr. e Dereck Lively. Tutti e tre sono stati decisivi a modo loro in gara-6 e in generale nella serie contro gli Oklahoma City Thunder: ecco come