Sia Josh Hart che OG Anunoby sono indicati come "questionable" nella lista infortunati dei New York Knicks, ma entrambi vogliono stringere i denti ed esserci questa sera per la decisiva gara-7 contro gli Indiana Pacers. Appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming sul sito con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

"È una gara-7, mi aspetto che ci sia" aveva sentenziato Jalen Brunson a proposito del suo amico e compagno di squadra Josh Hart, uscito anzitempo da gara-6 contro gli Indiana Pacers per un infortunio agli addominali. Ora abbiamo la diagnosi del problema avuto da Hart: si tratta di uno strappo addominale, procuratosi nel corso del primo tempo e poi aggravato nel corso del match tanto da impedirgli di essere in campo coi suoi compagni, pur con il punteggio ormai fuori portata per i Knicks. Nonostante sia un infortunio che normalmente richiede almeno una o due settimane di stop, Josh Hart è in lista infortunati come “questionable” (quindi con il 50% di possibilità di esserci) e secondo quanto trapela da New York stringerà i denti per essere regolarmente in campo questa sera alle 21.30 per la partita decisiva della serie contro i Pacers, da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming sul sito di SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.