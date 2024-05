SGA il fallo costa la stagione: "Non dovevo farlo"

A decidere gara-6 tra Dallas e OKC è stato un fallo commesso da Shai Gilgeous-Alexander su PJ Washington, regalando tre tiri liberi ai Mavericks per pareggiare e sorpassare a 2.5 secondi dalla fine. Il challenge chiamato dalla panchina per contestare la chiamata (senza successo) è anche costato un timeout ai Thunder, senza poter avanzare il pallone sull’ultimo possesso. "Non avrei dovuto fare fallo" ha ammesso il canadese dopo la partita

È crudele che a commettere l’errore che è costato l’eliminazione degli Oklahoma City Thunder sia stato lo stesso giocatore che fino a quel momento aveva dato un’opportunità alla squadra, ma questa è la pallacanestro. Con i Thunder avanti di 1 a 20 secondi dalla fine, Luka Doncic è andato vicinissimo a una palla persa sanguinosa, riuscendo però in qualche modo a servire PJ Washington in angolo. Fermo a quota zero punti fino a metà del quarto periodo, l’ex giocatore di Charlotte aveva segnato 7 punti negli ultimi cinque minuti di partita e nel corso della serie è stato una spina nel fianco della difesa di OKC con le sue triple dagli angoli, punendo ripetutamente le scelte aggressive dei Thunder. Per questo motivo Shai Gilgeous-Alexander ha provato disperatamente a contestare la sua conclusione, saltando sulla finta dell’avversario e provando a intercettare il suo tiro prima della ricaduta. E in effetti SGA è riuscito a toccare il pallone in volo, ma sullo slancio ha finito per colpire anche mano e gomito di Washington, commettendo un chiaro fallo. I Thunder hanno provato a chiamare il coach’s challenge a disposizione, ma anche dopo averlo rivisto al replay gli arbitri hanno confermato la decisione del campo, dando a Washington i tiri liberi della parità e del sorpasso, segnati entrambi con l’aiuto di ferro e tabellone. Ad aggiungere la beffa al danno, il challenge chiamato da OKC li ha anche privati dell’ultimo timeout a disposizione, permettendo a Washington di sbagliare appositamente l’ultimo libero lasciando solo un tiro affrettato agli avversari, con la preghiera dalla sua metà campo di Jalen Williams (autore a fine primo quarto di un canestro sulla sirena da 12 metri) che non ha toccato neanche il tabellone.