PJ Washington, il protagonista a sorpresa dei Mavs

Se i Dallas Mavericks sono arrivati al secondo turno dei playoff e, soprattutto, si trovano in parità nella serie contro gli Oklahoma City Thunder non è solo per merito di Luka Doncic e Kyrie Irving, anche se è a loro che vanno le maggiori attenzioni, ma anche per le prestazioni di PJ Washington . Arrivato un po’ in sordina alla deadline del mercato, mentre il suo collega di reparto Daniel Gafford si prendeva i riflettori con la sua striscia di partite senza errori al tiro, Washington ha sbagliato tanto, praticamente tutto : nella sua esperienza ai Mavs ha tirato con il 24.1% dagli angoli, un 28/116 che lo posizionava in ultimissima posizione tra i giocatori con almeno 70 tentativi. Non che frontalmente andasse molto meglio (104/295, pari a a un mediocre 35.3%), ma la scarsa prolificità dall’arco pesava sul suo rendimento e sulle valutazioni su di lui. Arrivati i playoff, però, la situazione con Gafford si è invertita : mentre il lungo ha faticato a rendersi utile, venendo spesso sostituito nei finali di partita per dare spazio a Maxi Kleber o al rookie Dereck Lively, Washington è diventato infallibile dagli angoli .

Nessuno in questi playoff ha segnato più dei suoi 19 canestri dagli angoli su 44 tentativi, un 43.2% che lo posiziona nell’élite della lega. Washington è al primo posto sia per canestri segnati (Ben Sheppard degli Indiana Pacers ne ha segnate 12, quindi 7 in meno) che per tentativi (44 contro i 25 dello stesso Sheppard e del compagno di squadra Josh Green, sintomo che gli angoli sono una delle zone che i Mavs vogliono maggiormente esplorare). Dopo non aver mai superato quota 18 nelle prime 7 partite — ma diventando idolo dei tifosi per una “posa” arrogante nei confronti della panchina degli L.A. Clippers —, Washington ha inanellato tre ventelli consecutivi, mettendone 29 in gara-2 (7/11 da tre), 27 in gara-3 (5/12) e altri 21 in gara-4 (5/11), per un totale di 17/34 dall’arco per un perfetto 50%. Curiosamente, è ai liberi che sta avendo difficoltà, avendo segnato appena 11 dei 21 tiri a cronometro fermo che si è procurato, tra cui uno pesantissimo anche nel finale di gara-4. Per sbancare di nuovo Oklahoma City — diretta questa notte per gara-5 alle 3.30 su Sky Sport NBA con commento originale, in replica domani col commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna — ci sarà di nuovo bisogno di lui e della sua vena dall’arco, sperando che non si esaurisca di botto così come si è accesa all’inizio di questi playoff.