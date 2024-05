Chi tiferà tra T'Wolves e Celtics? KG risponde

Kevin Garnett ha costruito la sua carriera da Hall of Famer soprattutto con due maglie: quella dei Minnesota Timberwolves e quella dei Boston Celtics. E a 20 anni di distanza da quando lui, nella sua stagione da MVP della lega, portò i T’Wolves alle finali di conference, il gruppo guidato da Anthony Edwards è riuscito a raggiungere l’ultimo atto della Western Conference. Prima ancora di battere Denver in gara-7, però, nel suo show con Paul Pierce è stato chiesto a Garnett per chi avrebbe tifato in caso di finale tra i T’Wolves e i Boston Celtics, squadra con cui ha vinto il suo unico titolo NBA. "Sapevo che lo avessi chiesto…" ha risposto Garnett prendendo tempo. "Io sono l’unico qualificato per poter essere 50-50 e tifare per entrambe. Solo io al mondo posso farlo. Nessun altro nella storia della NBA può andare in entrambi gli spogliatoi e festeggiare con i vincitori" ha detto Garnett, lanciandosi in un’esilarante monologo con un Pierce (che indossava la numero 11 di Jalen Brunson) piegato in due al suo fianco. "Non potete costringermi a scegliere: sono dalla parte di entrambe. Sono metà lupo e metà celtico. Mi presenterei alle partite con la maglietta divisa a metà con entrambe le squadre. E nessuno può dirmi niente. Perché sono il ponte che unisce entrambe le squadre. Ho i miei ragazzi sia a Boston che a Minny: l’amore è amore, chiunque mi chiami io rispondo. Non posso dirlo per nessun’altra franchigia, ma per queste due? Sono il CEO, nessuno può dirmi nulla".