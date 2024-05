La maledizione dei campioni: 5 ko al 2° turno

Per il quinto anno consecutivo i campioni in carica vengono eliminati al secondo turno dei playoff, senza riuscire a difendere il titolo conquistato nella stagione precedente. L’ultima squadra in grado di arrivare oltre le semifinali di conference erano stati i Golden State Warriors nel 2019, quando poi persero in finale contro Toronto. Questo significa che per il sesto anno consecutivo una nuova squadra campione verrà incoronata