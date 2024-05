La stagione 2023-24 dei New York Knicks è stata un successo, ma ora viene la parte difficile: fare il definitivo salto di qualità per vincere l’anello. Forti di una base consolidata, di un allenatore in odore di rinnovo e di tantissimi asset da poter spendere sul mercato, i Knicks promettono di essere una delle squadre da tenere d’occhio per l’estate, dando definitivamente la caccia al titolo