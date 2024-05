Quello di ipotizzare confronti tra grandi squadre di epoche diverse è uno dei giochetti più gettonati, dai tifosi e non solo. Nell'ultima puntata del suo podcast, Shaquille O'Neal ha provato a coinvolgere il suo ospite in una disputa tra i Lakers di inizio anni Duemila e gli Warriors dei quattro titoli in sette anni. E Draymond Green, come era facilmente prevedibile, non si è affatto tirato indietro

"I miei Lakers contro i tuoi Warriors: chi vincerebbe e soprattutto chi mi marcherebbe?" comincia così, con la provocazione con cui Shaquille O'Neal (che poco dopo aggiunge "Per favore non nominare quel c**z* di Andrew Bogut") anima l'ultima puntata del suo "The Big Podcast". L'occasione è ghiotta, anzi imperdibile, per lanciarsi nel confronto tra dinastie NBA di epoche diverse, un giochetto molto amato da tifosi e appassionati, perché l'ospite in studio è Draymond Green. "Non credo che avremmo nessuno in grado di marcarti" risponde il veterano di Golden State, "ma avremmo poutro mettere in piedi delle soluzioni difensive di squadra per non farti arrivare la palla, magari mettendo un difensore davanti a te e uno dietro". "Bogut sarebbe rimasto dietro e io mi sarei messo di fronte a te" prosegue Green, "e ti avrei impedito di ricevere palla", senza però convincere Shaq. "Non sei alto 2.13, però" puntualizza l'ex Miami e Orlando, osservazione da cui scaturisce una discussione sulla misura delle rispettive aperture alari. Ad ogni modo, secondo O'Neal, Bogut sarebbe presto finito con l'avere problemi di falli, e "Allora chi sarebbe stato il vostro centro di riserva?". "Io" risponde Draymond, specificando "non penso che avrei potuto marcarti, ma ti avrei fatto muovere il c*** e in attacco avrei portato il blocco sul difensore di Steph [Curry] o Klay [Thompson] e vi avremmo fregato ogni volta".