La stagione di Philadelphia si è chiusa con l'eliminazione al primo turno dei playoff per mano dei Knicks, ma in casa Sixers tutto sembra pronto per un'estate all'insegna dei colpi di mercato. L'obiettivo è innanzitutto quello di trovare una terza stella da affiancare a Joel Embiid e Tyrese Maxey per puntare davvero al titolo. I candidati forti sarebbero due, con ulteriori due nomi considerati come alternative valide e adatte alle esigenze della squadra

