I Dallas Mavericks si sono portati a una sola vittoria dal ritorno alle NBA Finals a 13 anni dall’ultima volta, battendo i Minnesota Timberwolves per la terza volta su tre nella serie di finale a Ovest. Nella grande serata dei texani c’è solamente una nota negativa, rappresentata dall’infortunio subito dal centro Dereck Lively II. Il rookie ha infatti avuto un brutto inizio di secondo quarto, subendo prima una ginocchiata nella zona dell’inguine da parte di Karl-Anthony Towns cercando di opporsi a canestro, e poi prendendone una dolorosissima sulla nuca in una lotta a rimbalzo sempre contro il numero 32 avversario. Il colpo di frusta subito in questa seconda occasione ha costretto il giovane lungo a rimanere a terra a lungo, uscendo poi dal campo decisamente provato con il sostegno dei compagni. Lively non è più rientrato in campo per quello che i Mavs hanno definito come una distorsione al collo, mentre secondo ESPN il giocatore non è stato inserito nel protocollo per le commozioni cerebrali.