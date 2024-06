La stella degli Heat è una delle personalità più famose di Miami, e non sorprende più di tanto vederlo protagonista nel trailer (video da 'The Hoop Central') del quarto capitolo di una delle saghe cinematografiche più celebri ambientate nella città della Florida. Butler dimostra di sapersela cavare alla grande anche davanti alla telecamera, al fianco di Will Smith e Martin Lawrence

'Bad Boys: Ride or Die' è il quarto capitolo della serie di film iniziata nel 1995, e incentrata sulle imprese di due detective della narcotici di Miami, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence. E per lanciare quest'ultima produzione - in uscita nelle sale americane il 7 giugno - a vestire i panni dell'attore nel divertente trailer (video: 'The Hoop Central') troviamo Jimmy Butler. In tv viene annunciata la notizia che la stella degli Heat sia intenzionato a lasciare la squadra, notizia che lascia interdetti proprio i due poliziotti/tifosi. E subito dopo a suonare alla loro porta è proprio Jimmy, intenzionato a diventare un 'Bad Boy'... Come andrà a finire lo potete scoprire nel trailer, alla fine del quale appare un'altra super star dello sport a Miami, Leo Messi. Intanto il film è stato presentato a Los Angeles, e alla prima era presente anche una leggenda NBA come Magic Johnson (foto sotto)