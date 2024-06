Non si può certo dire che i Celtics arrivino a queste Finals senza pressione, un po’ perché Jayson Tatum e compagni sono stati per distacco la miglior squadra della NBA nel corso di tutta la stagione e un po’ perché a Boston, dove il titolo manca dal 2008 e la delusione per l’epilogo contro gli Warriors di due anni fa è ancora viva, l’aspettativa è altissima. Come se non bastasse, poi, quando di parla dei colori biancoverdi si parla in maniera quasi inevitabile di storia. E vincendo il titolo NBA 2024 i Celtics farebbero a tutti gli effetti la storia, perché sarebbe il 18° trionfo nella lunga storia della franchigia e, particolare non di poco conto, permetterebbe a Boston di superare i Los Angeles Lakers, detestati rivali al momento appaiati in cima alla classifica delle squadre NBA più vincenti a quota 17 titoli. E l’intreccio con la storia non si ferma qui, perché a guidare i Celtics dalla panchina sarà l’allenatore più giovane a raggiungere le Finals dal 1969. E anche in questo caso il precedente sconfina nella storia, anzi nella vera e propria leggenda.