L'ex stella di Washington non è nuovo a dichiarazioni controverse, e questa volta nel mirino di 'Agent 0' sono finiti Steph Curry e Nikola Jokic. A suo parere infatti ai due - entrambi campioni NBA ed MVP in carriera - manca una caratteristic a fondamentale per essere definiti 'talenti generazionali'

Sono forse i due giocatori - insieme a LeBron James che hanno segnato di più l'NBA negli ultimi 10 anni. Dal 2014 a oggi Steph Curry e Nikola Jokic hanno collezionati insieme 5 titoli NBA, 5 premi di MVP della regular season, 2 premi di MVP delle Finals e 16 convocazioni all'All-Star Game. Numeri impressionanti, ma non solo. Con il loro modo di giocare hanno rivoluzionato i ruoli di guardia e centro: Steph portando a liveli mai visti il tiro dalla lunga distanza, il Joker unendo alla stazza fisica un talento di passatore e una capacità di leggere il gioco in tutti i suoi aspetti inediti per un lungo. Ma per Agent 0, al secolo Gilbert Arenas, questo non basta a renderli "talenti generaziionali". Nel suo podcast 'Gil's Arena Show', l'ex stella di Washington ha infatti detto che "generazionale vuol dire che non può essere imitato", e a suo parere il modo di giocare di Curry e Jokic è invece imitabile. "Non puoi imitare il f***o LeBron James - ha aggiunto - o Victor Wembanyama". Generazionali o meno, ci permettiamo di sottolineare come Curry e Jokic siano e restinoi dei campioni.