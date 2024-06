La sua stagione NBA si era conclusa lo scorso 10 aprile a causa dell'infortunio che l'ha poi tenuto fuori per tutti i playoff, ma ora Giannis Antetokounmpo sembra aver recuperato dal problema al polpaccio sinistro. Secondo il CT Vassilis Spanoulis, infatti, la stella dei Bucks prenderà parte al torneo Preolimpico con la sua nazionale in programma a inizio luglio. Per Giannis e per la Grecia l'obiettivo sarà quindi quello di guadagnarsi la qualificazione per i giochi di Parigi

A giudicare dalle parole di Vassilis Spanoulis, ex leggenda del basket europeo e mondiale e dallo scorso ottobre CT della Grecia, la stagione di Giannis Antetokounmpo non sarebbe finita con l'infortunio dello scorso 9 aprile nella partita di regular season contro i Celtics. La stella dei Bucks, che nel frattempo ha saltato i playoff peraltro piuttosto brevi e non proprio indimenticabili disputati da Milwaukee, avrebbe infatti recuperato dal problema al polpaccio sinistro e sarebbe pronto a scendere in campo nel torneo Preolimpico in programma proprio al Pireo dal 2 al 7 luglio prossimi. Per strappare la qualificazione e volare ai giochi di Parigi, Giannis e compagni se la dovranno prima vedere con Egitto e Repubblica Dominicana, rischiando poi l'incrocio pericolosissimo con la Slovenia di Luka Doncic oppure con una tra Croazia e Nuova Zelanda. Un percorso non semplice, quindi, ma che di certo sarebbe ben più in discesca se sul parquet ci fosse davvero anche il due volte MVP.