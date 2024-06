Un vecchio motto molto in voga in NBA sostiene che non esista una formula segreta per vincere il titolo, eppure negli ultimi anni le squadre che hanno alzato il Larry O'Brien Trophy avevano qualcosa in comune. Per trionfare alle Finals pare necessario aver battuto Phoenix nella partita di Natale, e Dallas l'ha fatto in questa stagione, e ancor di più avere a roster almeno un ex Washington. E sia Celtics che Mavs da questo punto di vista sembrano a posto

