Vincere il titolo con la stessa squadra, prima da giocatore e poi da allenatore, in alcuni casi coprendo entrambi i ruoli. È una delle imprese più difficili in tutta la NBA, tanto che in oltre 75 anni di storia ci sono riusciti solo in sette. Ora potrebbe riuscirci anche Jason Kidd, protagonista in campo con i Mavericks nel 2011 e adesso alla guida di Dallas nelle Finals contro Boston. E Kidd potrebbe quindi unirisi a un club davvero esclusivo, dove peraltro ci sono molte leggende proprio di casa Celtics