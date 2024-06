La secca eliminazione per mano di Dallas alle finali della Western Conference ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma in questa stagione Minnesota ha fatto un salto di qualità strabiliante. Attorno al talento unico di Anthony Edwards e a una difesa quasi impenetrabile, coach Chris Finch ha costruito una vera e propria contender. Ora, però, i Timberwolves sono attesi a scelte importanti per il loro futuro e l'altra stella della squadra rimane più che mai il nome attorno a cui girano i destini della squadra