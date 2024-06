Mamoli da Boston: "È l'ora di Tatum e dei Celtics"

Sei volte in finale a Est nelle ultime 8 stagioni, alla seconda finale NBA negli ultimi tre anni, a Boston sono convinti che questa per i Celtics "sia la volta buona". Alessandro Mamoli ci racconta quanto i favori del pronostico siano solo pressione aggiuntiva sulle spalle di Tatum e compagni o quanto invece riflettano un dominio - già espresso in stagione regolare - che ne fanno i favoriti al titolo. Come confermano un paio di numeri.

Primi, per distacco, in stagione regolare. Playoff dominati: 12 gare vinte, 2 sole perse. In tanti, non solo a Boston, si aspettano che questo sia l'anno buono per i Celtics. "Pressione? Questo concetto a Boston vale sempre, basta alzare gli occhi al cielo del TD Garden e vedere tutti i banner dei titoli del passato", dice Alessandro Mamoli, inviato per Sky al seguito delle Finals 2024. In città, ci racconta, il grido è "it's time": "Perché da quando è entrato nella lega Tatum, per la stagione 2017-18, il n°0 dei Celtics ha collezionato 339 vittorie. Jokic (338) e Antetokounmpo (323) ne hanno meno, ma loro il titolo NBA lo hanno già vinto. L'impressione è proprio quella che ora tocchi a lui". Perché gli uomini del quintetto di Mazzulla - quello visto ultimamente, con Horford al posto di Porzingis - in totale in carriera collezionano 259 vittorie: solo due altri quintetti - uno dei Lakers, uno dei Celtics - vantano nella storia numeri maggiori". E con questi numeri, difficile non ambire a traguardi importanti.