Le prodezze offensive di Doncic e Irving: tutta Dallas aspetta le magie dei propri campioni per cercare di rovinare la festa a Boston, testa di serie n°1 a Est dopo aver già battuto (per arrivare ad affrontare i Celtics) la n°1 a Ovest - gli Oklahoma City Thunder. E l'attacco dei Mavs dovrà sicuramente far la sua parte, se in Texas vogliono mettersi al dito l'anello alla fine della serie, ma la vera differenza nella stagione della squadra di coach Kidd l'ha fatta la difesa. E il cambiamento - quasi a 180 gradi - messo in atto nel giro di un mese, dal 7 febbraio (trade deadline) al 7 marzo. Perché proprio nella gara del 7 marzo contro Miami Kidd schiera i cinque giocatori che salteranno sulla pulla a due di gara-1: Doncic, Irving, Jones Jr., Washington e Gafford. "Dallas con loro ha stazza, e aggiungo anche Josh Green ai nomi del quintetto", dice dal TD Garden Matteo Soragna, che poi punta i riflettori soprattutto su Jones Jr., l'ex Miami Heat che una finale NBA l'ha già giocata, nel 2020. "Ha affrontato Paul George, Shai Gigeous Alexander e Anthony Edwards tenendoli tutti abbondantemente sotto il 50% dal campo". E poi c'è Dereck Lively, "che tra i giocatori con un certo minutaggio ai playoff è tra i migliori per efficienza difensiva" e che nel reparto lunghi di Dallas fa coppia con Gafford, "il terzo miglior stoppatore di questi playoff con quasi 3 stoppate a partita". "Nel sistema difensivo dei Mavs - conclude Soragna - tutti danno il loro contributo: al resto ci pensano due dei migliori giocatori della storia in uno contro uno e in isolamento". Boston è avvisata.