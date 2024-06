Nell’estate del 2017, dopo tre anni e tre viaggi alle Finals insieme, le strade di LeBron James e Kyrie Irving si separarono a seguito della decisione del secondo di lasciare i Cleveland Cavaliers. I due nel corso degli anni sono rimasti comunque amici e in più di qualche occasione è stata paventata una "reunion" che però non si è mai materializzata. Il Re però non ha dimenticato i suoi anni insieme a Irving e nella nuova puntata del suo podcast insieme a JJ Redick (sempre più vicino alla panchina dei Los Angeles Lakers) ha lodato Irving senza mezze parole . "Lo chiamavo sempre 'il mago' perché non c’è niente che non sappia fare su un campo da basket. Sono incredibilmente felice e orgoglioso nel seguire la sua crescita, ma allo stesso tempo sono fott….e arrabbiato di non essere più suo compagno di squadra ". Parole che possono essere viste anche come una frecciatina nei confronti dei Lakers : prima del suo passaggio ai Dallas Mavericks nel 2023, infatti, era trapelato come la volontà di Irving fosse quella di vestire il gialloviola , tanto da presentarsi in qualche occasione a bordo campo ai playoff per vedere i Lakers da vicino, ed era ulteriormente trapelata la volontà di James di giocare ancora con Kyrie . La dirigenza guidata da Rob Pelinka però ha preso altre decisioni e Irving ha rifirmato a Dallas , dando il via alla cavalcata che ha portato i texani alle Finals (che cominciano nella notte tra giovedì e venerdì con gara-1 in diretta alle 2.30 sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina).

LeBron: "Irving il giocatore più talentuoso che si sia mai visto"

James ha poi continuato a tessere le lodi del suo ex compagno di squadra: "Ho così tante parole per elogiare Kyrie che finisco per non averne neanche una. È il giocatore più talentuoso che si sia mai visto in NBA. Io non ho mai visto uno con così tanto talento. Non ho mai visto nessuno in vita mia che si sentisse più a suo agio a tirare con la mano debole che con quella forte. Se non gli entra qualche tiro di destro, è in grado di tirare esclusivamente di sinistro per il resto della partita e ritrovare il suo ritmo. È davvero speciale". Per fortuna dei Dallas Mavericks ora gioca in Texas, ma chissà che prima di finire la sua carriera in NBA i due compagni di squadra del titolo del 2016 con i Cleveland Cavaliers non possano ritrovarsi.