Mancano una ventina di giorni alla notte del Draft e il mercato della NBA si intreccia a quelle che saranno le mosse delle varie squadre. Gli occhi di mezza NBA sono puntati sugli Houston Rockets, che si ritrovano in una posizione particolare: hanno una squadra giovane con tanti giocatori da dover ancora sviluppare a pieno (Amen Thompson, Cam Whitmore, Jabari Smith Jr. per non parlare di Jalen Green e Alperen Sengun) ma allo stesso tempo un allenatore che vuole competere subito come Ime Udoka, specialmente dopo la free agency dello scorso anno firmando veterani come Fred VanVleet, Dillon Brooks e Jeff Green. Per questo, secondo quanto riportato da Kevin O’Connor di The Ringer, l’intenzione dei Rockets è di cedere la terza scelta assoluta per un aiuto immediato: ci sono già state delle discussioni con i Memphis Grizzlies (probabilmente interessati a “salire” dalla nona posizione per prendere Donovan Clingan da UConn), ma per il momento i Rockets attendono nella speranza di poter convincere i Brooklyn Nets a cedere Mikal Bridges, giocatore che avrebbero messo nel mirino per fare il definitivo salto di qualità.