Kyrie Irving si appresta a disputare le quarte NBA Finals della sua carriera, dopo le tre disputate tra il 2015 e il 2017 con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Tra i giocatori con almeno 10 partite di finale, il numero 11 dei Dallas Mavericks è nella top-10 dei migliori realizzatori per punti di media, in una classifica per certi versi sorprendente in cui LeBron James non è neanche in top-5 e Michael Jordan non è primo

