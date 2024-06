Era il 2001, esattamente 23 anni fa: allo Staples Center si apriva la serie di Finale tra i Lakers di Kobe Bryant e i Sixers di Allen Iverson. E proprio "The Answer" ruba i riflettori alle star di Hollywood con una prova da 48 punti, 6 assist, 5 recuperi e 5 rimbalzi che guida Philadelphia al successo in overtime. Una partenza col botto per le finali 2001, poi però vinte dai Lakers 4-1. E stanotte si scrive una nuova pagina di storia

Oggi, 6 giugno 2024, tocca a Jayson Tatum e Luka Doncic, a Jaylen Brown e Kyrie Irvign. Esattamente 23 anni fa – era un altro 6 giugno, nel 2001 – a Los Angeles andava in scena un’altra gara-1 di finale NBA, quella tra i Lakers (favoritissimi) e i Philadelphia 76ers. Che in squadra però avevano un certo Allen Iverson, già votato MVP della stagione regolare e reduce da una serie di finale a Est contro Milwaukee chiusa con 46 punti in gara-6 e altri 44 nella settima e decisiva sfida. E il momento d’oro di “The Answer” non si è arrestato neppure davanti a Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, nella partita inaugurale della serie per il titolo. Una gara equilibratissima, chiusa sul 94-94 al termine dei tempi regolamentari e poi vinta a sorpresa dai Sixers trascinati proprio da Iverson che segna 7 dei 13 punti dei suoi al supplementare e chiude a quota 48, con anche 6 assist, 5 rimbalzi e 5 recuperi, mettendo la sua firma su un successo che sembra “aprire” completamente la serie, dando il vantaggio del fattore campo a Philadelphia.