Dopo più di un mese di assenza per un infortunio al polpaccio, Kristaps Porzingis è rientrato in campo uscendo dalla panchina per i Boston Celtics e ha spaccato in due la gara-1 di finale contro i suoi ex compagni dei Dallas Mavericks. Diciotto dei suoi 20 punti sono arrivati in un primo tempo sensazionale sia in attacco che in difesa, cambiando la partita per dare ai Celtics l'1-0 nella serie

Nella lunghissima storia delle NBA Finals, non era mai successo che un giocatore segnasse più di 15 punti al rientro in campo dopo oltre 30 giorni di assenza. Le condizioni di Kristaps Porzingis erano il grosso punto di domanda sui Boston Celtics alla vigilia delle finali contro i Dallas Mavericks, ma il lungo lettone ci ha messo davvero pochissimo a far capire di essere in ottime condizioni fisiche e mentali. Entrato in campo a partita in corso (solo la seconda partita da riserva in 474 gare in carriera) a 7:17 dalla fine del primo quarto per non intaccare l'equilibrio dei biancoverdi con Al Horford titolare, ha cominciato subendo fallo dal suo ex compagno di squadra Luka Doncic in uno-contro-uno e da lì in poi non si è più fermato, punendo tutti i cambi difensivi che hanno portato un esterno sulle sue tracce, tirando in testa a chiunque. Nel solo primo quarto ha realizzato 11 punti con 4 canestri su 5 tentativi, aggiungendone poi altri 7 nel secondo quarto con 3/4 al tiro per mandare a rotoli tutti i piani difensivi di Dallas, incapace di trovare una contromisura alle sue doti di tiro finendo sotto anche di 29 lunghezze nel corso del primo tempo.