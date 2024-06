Celtics a valanga: 1-0 nelle Finals contro Dallas

Gara-1 delle NBA Finals ha un solo padrone e sono i Celtics, che travolgono i Mavs 107-89 per portarsi sull'1-0 nella serie. La difesa dei padroni di casa tiene gli avversari al 40% al tiro nonostante i 30 punti con 10 rimbalzi di Luka Doncic, che realizza però 1 solo assist. Il migliore in campo è Jaylen Brown con 22 punti, ma sono i 20 del rientrante Kristaps Porzingis a fare il vuoto nel primo tempo

La serie finale che deciderà la squadra campione nel 2024 non sarebbe potuta cominciare meglio per i Boston Celtics. I padroni di casa hanno controllato gara-1 praticamente dal primo all’ultimo minuto, toccando il +28 nel corso di un primo tempo marchiato a fuoco dal rientrante Kristaps Porzingis e resistendo al parziale di 29-9 dei Dallas Mavericks rientrati fino al -8 nel terzo quarto. Nel momento del bisogno è stato però Jaylen Brown a salire di livello, propiziando un contro-parziale di 14-0 per chiudere il terzo quarto dal quale i texani non si sono più rialzati, complice l’eccellente lavoro della difesa dei biancoverdi per rendere i Mavs una squadra diversa rispetto a quella vista nei playoff finora.

Doncic segna ma non assiste, Boston stoppa tutto Il piano partita pensato da coach Joe Mazzulla ha funzionato alla perfezione: a Luka Doncic è stato concesso di prendersi tutti i tiri che voleva (26 alla fine, di cui 12 a segno con 4/12 da tre punti) pur di negare i passaggi che fanno funzionare l'attacco di Dallas. Il risultato è che lo sloveno ha chiuso con 30 punti e 10 rimbalzi - primo esordiente alle Finals con una doppia doppia da 30 punti da Tim Duncan nel 1999 -, ma con un solo assist a referto in 38 minuti, mentre in stagione non era mai andato sotto quota 3. In una serata in cui Kyrie Irving non ha funzionato (12 punti ma con 6/19 al tiro), il risultato è che l'attacco di Dallas è stato tenuto ad appena il 41.3% dal campo e il 24% da tre, subendo ben 9 stoppate da parte dei padroni di casa guidati dalle eccellenti prestazioni di Porzingis (3), Brown (3) e Al Horford (2), negando anche tutti i lob che permettono ai vari Daniel Gafford (8 punti), Derrick Jones Jr. (5) e Dereck Lively (2) di trovare punti facili. Unica nota posizita i 14 punti con 8 rimbalzi di PJ Washington, pur con 3 errori dall'arco all'interno del 6/26 degli ospiti.

Porzingis spacca la partita, Brown porta a casa l'1-0 I Celtics non sarebbero riusciti a controllare così facilmente gara-1 se non fosse stato per il clamoroso impatto di Kristaps Porzingis nel primo tempo. Al rientro in campo dopo cinque settimane di stop, l'ex di serata ha spaccato in due la partita realizzando 18 punti nei primi 24 minuti, chiudendo alla fine con 20. Ancor più dei canestri realizzati (8/13 alla fine), però, è stata la sua protezione del ferro a spegnere l'attacco dei Mavs, dando tutt'altra dimensione interna ai Celtics.