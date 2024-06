Nel ruolo di ex il più atteso era Kyrie Irving ma a rubare i riflettori in gara-1 è stato invece Kristps Porzingis. Joe Mazzulla sceglie di farlo partire dalla panchina e lui segna 20 punti nei 20 minuti che resta in campo. Non è l'unica scelta "azzeccata" da parte del coach di Boston, che con le sue scelte difensive riesce a limitare Doncic e Irving. L'analisi dei due inviati Sky a Boston

BOSTON - Una gara-1 quasi sempre controllata da Boston – vincente 107-89 alla fine – e segnata dal ritorno in campo dopo più di un mese di assenza di Kristaps Porzingis: “Ha giocato 20 minuti, ha fatto un punto per minuto”, racconta Alessandro Mamoli. “Parto proprio dall’atmosfera del TD Garden, esploso per lui”, gli fa eco Matteo Soragna. “È entrato in campo accolto da un’autentica ovazione, è stato trascinante per tutta la gara e poi ha messo la sua firma sul parziale decisivo, con 11 punti e 3 stoppate nel solo primo quarto”. Detto delle triple di Boston (16 a bersaglio), Mamoli e Soragna mettono l’accento anche sulle scelte difensive di coach Joe Mazzulla su Doncic e Irving: “Li ha costretti a giocare solo uno-contro-uno, ma soprattutto ha tolto l’opzione del pick and roll di Doncic con Gafford e Lively mettendo Tatum in marcatura sui due lunghi dei Mavs e quindi annullando la fonte primaria dell’attacco di Dallas. Piano partita semplice, estremamente efficace e soprattutto ben eseguito dai suoi giocatori”, conclude Soragna. Ora le due squadre guardano già a gara-2, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 2 (ovviamente live su Sky e in streaming su NOW): la squadra che vince gara-1 in casa finisce per vincere la serie nel 79% dei casi. Doncic e compagni sono avvisati.