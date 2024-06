Quel provino della tarda primavera del 1996 è passato un po' nel dimenticatoio, perché al Draft i Celtics avrebbero usato la loro 6° scelta per portarsi a casa Antoine Walker, ma Jayson Tatum, invece, ha ben presente cosa sarebbe potuto succedere. In quella primavera, infatti, il diciassettenne Kobe Bryant aveva fatto un provino proprio per Boston, ben impressionando M.L. Carr, allora allenatore e vice-presidente per i biancoverdi. La storia sarebbe andata poi in modo diverso, con Bryant a costruire la sua leggenda con gli acerrimi rivali dei Lakers. Tatum, però, non ha mai nascosto la sua adorazione per Kobe, suo mentore prima della prematura scomparsa nel 2020, e ha voluto rendergli omaggio prima di gara-1 indossando una replica della maglietta usata dal futuro Black Mamba nel provino di ormai quasi trent'anni fa. E quello di Tatum per Bryant non è stato l'unico tributo della serata.