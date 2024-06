Boston vince anche gara-2: Dallas ko 105-98

Non è stata la più bella delle partite possibili, ma i Boston Celtics hanno portato a casa il risultato difendendo di nuovo il fattore campo e portandosi sul 2-0 nella serie finale contro i Dallas Mavericks . Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa hanno messo le mani sulla partita nel terzo quarto guidati da uno strepitoso Jrue Holiday , assoluto MVP del match con 26 punti (seconda miglior prestazione stagionale) e 11 rimbalzi tirando 11/14 dal campo, firmando tutte le giocate decisive in attacco e in difesa. I Celtics sono riusciti a scappare via nella ripresa nonostante pessime percentuali dall'arco , chiudendo alla fine con 10/39 dalla lunga distanza ma pescando il jolly di una tripla da metà campo allo scadere del terzo quarto di Payton Pritchard . I Mavs hanno avuto una chance mandando PJ Washington in contropiede sul -5 all'inizio dell'ultimo minuto di gioco, ma la stoppata in stereofonia di Derrick White e Jaylen Brown ha chiuso definitivamente i conti.

A mettere la firma sulla nona vittoria consecutiva dei Celtics ai playoff (l'ultima sconfitta risale a gara-2 del secondo turno contro Cleveland) non sono tanti i due "Jays", quando la coppia di guardie Holiday e White . Il primo è decisivo tanto in attacco quanto in difesa , mantenendo la lucidità anche nei momenti più convulsi di una partita molto spezzettata ( 32 falli fischiati e 25 palle perse tra le due squadre) e facendosi trovare pronto nel momento del bisogno; il secondo è stato l'unico preciso dalla distanza (4/10 da tre) per 18 punti fondamentali , oltre alla solita difesa (3 recuperi e 2 stoppate). Tatum e Brown hanno sfruttato le attenzioni della difesa avversaria per liberare i compagni: 19 dei 29 assist di squadra dei Celtics portano la loro firma , con il primo vicino alla tripla doppia (18 punti, 9 rimbalzi e 12 assist pur tirando 6/22 dal campo ) e il secondo importante nonostante le 6 palle perse (21 punti, 4 rimbalzi, 7 assist e 3 recuperi con 8/15 al tiro). L'eroe di gara-1 Kristaps Porzings ha avuto meno impatto , ma ha comunque chiuso con 12 punti e +12 di plus-minus pur uscendo zoppicante dal campo nel finale.

La tripla doppia di Doncic non basta, Dallas perde la prima gara-2

In questi playoff i Mavs avevano sempre vinto gara-2 in trasferta, ma cadono per la prima volta complice un attacco asfittico quando a trascinarlo non è Luka Doncic. Lo sloveno, in dubbio a poche ore dalla palla a due per una contusione al costato che lo costringe a finire il riscaldamento con un vistoso impacco sul corpo, firma la sua prima tripla doppia alle Finals da 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist con 4 recuperi, facendo quello che vuole soprattutto in un primo tempo da 23 punti. Dopodiché la difesa dei Celtics comincia a raddoppiarlo e lui mette in ritmo i compagni (8 passaggi vincenti nella ripresa), ma finisce col fiato corto commettendo 8 palle perse sulle 15 di squadra. Il problema però è che Kyrie Irving va a corrente alternata (16 punti e 6 assist ma con 7/18 al tiro) e il resto dei compagni, pur con tre titolari in doppia cifra (Washington 17, Gafford 13 e Jones 11) non è efficace, con la panchina che realizza appena 9 punti. Una serie non comincia fino a quando una delle due squadre non vince in trasferta, ma se vogliono riaprire le Finals i Mavs hanno bisogno di tutt'altro in gara-3, prevista nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 alle 2.30 sempre in diretta su Sky Sport.