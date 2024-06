A poche ore da gara-3 per il titolo tra Dallas e Boston una notizia scuote il mondo NBA: è morto, all'età di 86 anni, Jerry West. Basta il soprannome - "Mr. Logo" - per capire la centralità del campione, in campo e alla scrivania, che si dice abbia ispirato con la sua eleganza di movimenti la silhouette che ancora oggi rappresenta la lega di basket più famosa al mondo. Jerry West è stato prima di tutto un giocatore, per i Los Angeles Lakers: 14 volte All-Star ma una volta sola campione NBA (nel 1972) e una volta MVP delle Finals, ma in un anno diverso (il 1969), l'unica volta in cui la lega nella sua storia ha assegnato il premio di miglior giocatore delle finali a un giocatore di una squadra perdente. Ha guidato la NBA per punti (nel 1970, con 31.2 a sera) e per assist (nel 1972, con 9.7 di media), è ovviamente stato incluso nella Top 50 e nella Top 75 della lega e la sua maglia n°44 è ritirata dai Lakers, mentre il suo nome ovviamente è già da tempo nella Hall of Fame. In campo ha vinto meno di quanto avrebbe meritato - era il decennio della dinastia Celtics di Cousy e Russell - ma terminata la carriera (dopo un passaggio in panchina) è dietro la scrivania, da general manager, che si è ripreso tutti i successi sfuggitigli in campo. In queste vesti - dopo aver scelto, tra gli altri, Kobe Bryant e architettato la trade per portare Shaquille O'Neal in gialloviola - ha vinto 6 titoli NBA con i Los Angeles Lakers (è stato l'architetto della squadra di Magic e Kareem, quella dello Showtime, vincendo però un anello anche nel 2000) e altri due ai Golden State Warriors.