Potrebbe trattarsi di una curiosa coincidenza oppure di una scelta personale slegata alla vita professionale, ma in assenza di certezze sul futuro la notizia che riguarda Klay Thompson e il suo rapporto social con Golden State ha fatto alzare parecchi sopraccigli tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. Thompson, infatti, che ha trascorso sulla Baia tutte le sue 13 stagioni in NBA, ieri ha smesso di seguire gli Warriors su Instagram. La cosa non è passata inosservata, soprattutto perché il giocatore ha anche cancellato dal suo profilo tutti i contenuti che riguardavano la squadra dall’aprile 2022 a oggi, quindi compreso il titolo vinto proprio nel giugno di quell’anno. Vista la situazione di Thompson, il cui contratto con la franchigia d’appartenenza è scaduto al termine di questa stagione e per cui un accordo sull’eventuale rinnovo sembra ancora lontano, a molti è parso di poter cogliere nel suo gesto un segnale che ne anticipa le scelte future. Anche se è reduce da quella che è forse stata la sua peggior stagione, d’altronde, l’altro Splash Brother vanta parecchi ammiratori in giro per la lega e l’estate, qualora non venga trovato un compromesso tra le richieste economiche di Klay e le disponibilità del front office degli Warriors, potrebbe a questo punto portare davvero a una separazione per molti versi clamorosa.