Ci sono tradizioni di famiglia che hanno un'importanza particolare, e per Domantas Sabonis la tradizione di famiglia sia chiama ovviamente pallacanestro. Figlio del leggendario Arvydas, nel corso della sua carriera il centro di Sacramento ha sempre cercato di indossare la maglia numero 11 per rendere omaggio al padre, che ha quasi sempre giocato con quel numero nelle sua avventure con la nazionale lituana, allo Zalgiris Kaunas e anche a Portland. Non ci è sempre riuscito Domantas, che per esempio agli esordi in NBA con i Thunder aveva dovuto ripiegare sul 3 perché l'11 era già occupato da Enes Kanter. Stessa sorte gli era capitata all'arrivo ai Kings, avvenuto febbraio 2022 dopo lo scambio con Indiana. A Sacramento, infatti, l'11 era stato ritirato in onore di Bob Davis, stella dei Rocherster Royals, ovvero la franchigia che nel 1985 avrebbe preso il nome e la collocazione attuale dopo vari passaggi, tra gli anni '40 e '50. Dopo aver scelto la 10, il desiderio di tornare a giocare col il numero di Arvydas non si era comunque mai esaurito in Domantas, che ora, ottenuto il via libera da parte degli eredi di Davis, dalla prossima stagione tornerà a vestire l'11. "Sono davvero grato agli eredi di Bob Davis" ha dichiarato Sabonis, "quel numero di maglia significa molto per me e la mia famiglia e sono felicissimo di poter tornare a indossarlo".