Nelle ultime settimane, e ancor di più dall’inizio delle Finals, tutta l’attenzione dello staff medico dei Celtics è stata dedicata a Kristaps Porzingis. Il lettone, recuperato per gara-1 della serie contro i Mavericks e quindi di nuovo rimesso in campo per gara-5 dopo un altro stop di due partite, è riuscito a dare il suo contributo ma dovrà ora andare sotto i ferri. Stessa sorte capitata al coach di Boston Joe Mazzulla, che subito dopo essere diventato l’allenatore più giovane a vincere il titolo dai tempi di Bill Russell, sempre a Boston nel 1969, ha rivelato di aver allenato la squadra da marzo nonostante un menisco rotto. Quando dopo la vittoria decisiva in gara-5 gli è stato chiesto come avesse intenzione di celebrare l’impresa appena compiuta, Mazzulla ha risposto ai microfoni di “ESPN”: “Operandomi al ginocchio. Mi sono rotto un menisco a marzodopo la partita con Atlanta, ho resistito da allora ma adesso dovrà star fermo per un po’”. Non è chiaro quale sia la meccanica dell’infortunio occorso al coach dei Celtics, che avrebbe comunque stretto i denti negli ultimi tre mesi, senza nemmeno avvalersi di sostegni come accaduto al collega di Minnesota Chris Finch. E d’altronde un menisco vale bene un titolo NBA e Mazzulla ora potrà operarsi e avviare il percorso di pieno recupero con un anello di campione NBA al dito.