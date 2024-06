26/40

Forse non ha mantenuto in tutto e per tutto le promesse di quando è arrivato in NBA da Kentucky, ma basta osservare cosa ha fatto Washington prima e dopo di lui (spoiler: quasi niente) per capire l’impatto che ha avuto. Nei suoi anni migliori era impossibile tenerlo fuori dall’area e metteva in ritmo tutti i compagni a volontà, una macchina da triple dagli angoli quasi inarrestabile. Il suo picco però rimane il 2016-17 in cui ha finito al settimo posto per l’MVP e nel terzo quintetto All-NBA, oltre a cinque convocazioni per l’All-Star Game