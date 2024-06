Stato del Rhode Island celebra il Joe Mazzulla Day

Il governatore dello stato del Rhode Island Dan McKee ha annunciato l'istituzione per il 21 di giugno 2024 del "Joe Mazzulla Day" per celebrare la vittoria del titolo NBA dell'allenatore dei Boston Celtics, nativo proprio del Rhode Island. "Grazie per aver incarnato lo spirito del nostro stato con la tua leadership, durezza e impegno" ha scritto McKee sui social annunciando la decisione

Agli americani, si sa, piace istituire giornate dedicate più o meno per qualsiasi cosa, ma se non altro in questa occasione è più che meritato. Il governatore dello stato del Rhode Island, Dan McKee, ha annunciato l'istituzione per il 21 di giugno 2024, giorno della parata per le strade di Boston, del "Joe Mazzulla Day" per celebrare la vittoria del titolo NBA dell'allenatore dei Boston Celtics, nativo proprio del Rhode Island. "Grazie per aver incarnato lo spirito del nostro stato con la tua leadership, durezza e impegno" ha scritto McKee sui social annunciando la decisione, condividendo il dispositivo ufficiale nel quale vengono spiegati i motivi della decisione, sottolineando come Mazzulla sia stato una stella nella squadra liceale di Bishop Henricken a Warwick e sia cresciuto a Johnston, "portandone la stessa durezza e grinta nella sua carriera da allenatore".