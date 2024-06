Ospite d'onore della parata dei Boston Celtics per il 18° titolo, Paul Pierce non si è risparmiato una frecciatina nei confronti dei Lakers riguardo lo stendardo issato per la vittoria dell'In-Season Tournament. "Se lo vinceremo, non lo mostreremo. Lasciamo che siano i Lakers a farlo. Possiamo farlo diventare un tappeto da mettere all'ingresso"

Con la vittoria del 18° titolo della loro storia, i Boston Celtics si sono riportati in vantaggio nei confronti dei Los Angeles Lakers nell'albo d'oro della NBA, dopo che i gialloviola li avevano raggiunti a quota 17 nel 2020. Quale occasione migliore per Paul Pierce allora per rimarcare la differenza tra le due franchigie? Ospite d'onore della parata per il 18° titolo, a 16 anni di distanza da quella che lo vide protagonista come MVP delle Finals, Pierce davanti a un gruppo di giornalisti al TD Garden non si è risparmiato una frecciata nei confronti dei rivali gialloviola. "Se mai vinceremo l'In-Season Tournament, non isseremo lo stendardo" ha detto, facendo riferimento invece alla decisione dei Lakers di celebrare (seppur sobriamente) la vittoria della NBA Cup lo scorso dicembre. "Lasciamo che siano i Lakers a fare una cosa del genere. Noi possiamo farlo diventare un tappeto per metterlo all'entrata o una cosa del genere". D'altronde di spazio sul soffitto del TD Garden, tra titoli vinti e numeri ritirati, ne è rimasto davvero poco.