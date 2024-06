Lo scambio che ha portato a New York Mikal Bridges riunendolo ai suoi ex compagni del college a Villanova avrà inevitabilmente delle ripercussioni sull'estate dei Knicks e della NBA in generale. La prima domanda che in tanti si sono fatti è stata: cosa succede ora con OG Anunoby? Fino a questo momento infatti i Knicks non sono riusciti a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto con il loro free agent più importante, con un dirigente di una squadra rivale che ha riassunto così la situazione a The Athletic. "Anunoby li tiene per le p...e. Non possono permettersi di perderlo, come Siakam che ha preso il contratto al massimo salariale dai Pacers. Non puoi scambiare per qualcuno, cedere tanti asset e poi perderlo a zero. Non è fattibile". L'intenzione dei Knicks, confermata anche da Adrian Wojnarowski di ESPN, è quella di rifirmare Anunoby ed evitare che si presenti sul mercato dei free agent, entrando nell'ordine di idee di offrirgli un contratto quadriennale che vada dai 35 ai 40 milioni di dollari annui, sostanzialmente il doppio della player option da 20 milioni appena declinata dal britannico. Gli ottimi rapporti tra il capo della dirigenza dei Knicks Leon Rose e l'agenzia che rappresenta Anunoby (la CAA, della quale Rose era presidente) dovrebbero rendere più semplice trovare un accordo tra le parti, ma l'idea dei Knicks è quella di evitare di dargli il massimo salariale da 245 milioni di dollari in cinque anni che Anunoby potrebbe richiedere, complici anche i tanti problemi fisici avuti in carriera. In ogni caso, per poter costruire una squadra in grado di competere con Boston, i Knicks non possono permettersi di perdere un giocatore con il quale hanno vinto 20 delle 23 gare disputate in regular season e che con lui in campo aveva un differenziale di +22.8 su 100 possessi. L'arrivo di Bridges può essere di aiuto, ma è con Anunoby che i Knicks possono davvero giocarsela per il titolo.