Lo ha detto anche il suo allenatore a Duke Jon Scheyer, in fase di presentazione del Draft: "Non smette mai di parlare. È sempre di buon umore. Tutti i giorni. Tutti i singoli giorni". Jared McCain è fatto così, una "bomba" di energia, che canalizza dando tutto in campo, e dimostrando una voglia di competere e di misurarsi fuori dal normale, ma anche fuori. Dove i suoi balletti - rigorosamente su Tik Tok, la piattaforma preferita dai ragazzi Gen-Z come lui (nato nel febbraio 2004, appena ventenne) - lo hanno già fatto diventare un personaggio di primo piano. Sul controverso social nato in Cina (che negli Stati Uniti vorrebbero bloccare), McCain conta già quasi 3 milioni di follower, ma c'è da scommettere che ora che è approdato in NBA il suo seguito aumenterà ancora notevolmente. Al Draft si è presentato con le immancabili unghie dipinte di nero, con tante collanine e braccialetti e con l'immancabile sorriso (che ha lasciato spazio a qualche lacrima al momento della chiamata da parte del commissioner Adam Silver). Pratica con regolarità yoga e meditazione, ma guai a pensare che il prodotto di Duke sia solo "immagine", tutto fumo e niente arrosto. McCain è un giocatore di primo livello, e l'unica annata ai Blue Devils lo ha confermato: ha pareggiato il record per punti su singola partita (35) di un freshman appartenente a Zion Williamson e al torneo NCAA in ben due occasioni ha toccato ancora il trentello, segnandone 30 contro James Madison al secondo turno e 32 contro NC State alle Elite Eight.