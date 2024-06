Dal 1989 il Draft si divide in due: 30 scelte al primo giro, 30 al secondo. In teoria, i talenti migliori dovrebbero venire scelti subito, ma la storia insegna che anche il 2° giro può regalare enormi soddisfazioni. Da leggende di ieri come Ginobili e Kukoc a protagonisti di oggi come Jokic e Brunson: ecco cosa ci dicono i precedenti. L’appuntamento con il 2° giro del Draft è per questa sera dalle 22 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW

