La free agency di Chris Paul, una situazione contrattuale in cui il super veterano non era certo abituato a trovarsi dopo vent’anni di carriera in NBA, è durata lo spazio di poche ore, se non addirittura di minuti. La decisione di Golden State di uscire dal contratto che l’avrebbe tenuto sulla Baia anche per la prossima stagione, infatti, era arrivata da poco quando l’ormai ex Warriors ha trovato una nuova sistemazione. A convincerlo pare sia stato un colloquio con Gregg Popovich, abile nel tratteggiare a Paul i contorni di quello che sarebbe stato il suo ruolo agli Spurs. Nelle intenzioni di coach Pop, l’ex Clippers e Rockets avrà prima di tutto il compito di agevolare i progressi tecnici e tattici di Victor Wembanyama, il talento generazionale attorno a cui sotto l’Alamo intendono costruire, senza fretta ma nemmeno con un orizzonte temporale eccessivamente lungo, una squadra di nuovo competitiva ai massimi livelli. E Paul non ci ha messo molto a decidere, firmando con gi Spurs un contratto annuale di 11 milioni di dollari che renderà San Antonio la 7° squadra della carriera in NBA di CP3.