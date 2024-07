Alla fine i tanti problemi fisici , iniziati all’incirca dopo il passaggio ai Celtics nel 2019 , hanno avuto la meglio e a soli 34 anni Kemba Walker , dodici stagioni in NBA e quattro volte All-Star , ha detto basta. L’ex Charlotte, Boston e New York ha annunciato il ritiro dal basket giocato attraverso un post diffuso sui suoi profili social ringraziando chiunque l’ha sostenuto lungo la sua carriera e lasciando intendere che, pur appendendo ufficialmente canotta e pantaloncini al chiodo, non si tratta di un addio al mondo della pallacanestro .

Non è ancora dato sapere cosa riserverà il futuro a Walker , ma appare certa l’intenzione di restare nel mondo del basket , magari provando a iniziare un percorso in panchina. Nel frattempo, però, come era inevitabile sono partite le celebrazioni della sua carriera da giocatore, con tributi affettuosi da parte di compagni e avversari e delle squadre in cui ha militato. A partire ovviamente dagli Hornets , che lo avevano scelto alla posizione numero 9 del Draft 2011 e di cui Walker rimane a oggi il miglior marcatore di sempre , e di UConn , ateneo trascinato alla conquista del titolo NCAA proprio pochi mesi prima di fare il grande salto in NBA .

Compagni e avversari: tutti uniti per Kemba

Se il tributo da parte di Charlotte e UConn era per certi versi inevitabile, attorno alla notizia del ritiro di Walkersi sono alternate reazioni anche da parte di chi ha condiviso con lui il parquet, non necessariamente con la stessa maglia. Tra i primi a celebrarne la carriera è stato infatti Russell Westbrook, che in una story di Instagram ha ripreso l’annuncio di Kemba definendolo “Una leggenda”. Il saluto più sorprendente, però, è stato quello di Boston, squadra in cui Walker ha vissuto solamente due stagioni, peraltro tormentate da tanti infortuni. Oltre a congratularsi con l’ormai ex giocatore e ad augurargli il meglio per il suo futuro attraverso i loro profili social ufficiali, i Celtics hanno infatti anche assemblato un video in cui Joe Mazzulla, Jayson Tatum, Jaylen Brown e gli ex biancoverdi Marcus Smart e Grant Williams lo salutano e lo ringraziano. “È stato un onore e un privilegio essere un tuo compagno” dice Tatum nel video, un’affermazione che rende l’idea del valore di Walker come persona, probabilmente persino superiore a quello tutt’altro che trascurabile espresso sui parquet di tutto il mondo.