Due leggende dello sport croato. Una – Zvonimir Boban – in studio con Federico Buffa e Federico Ferri, approfittando delle nuove puntate di Federico Buffa Talks con l’ex campione del Milan come ospite; l’altro – Drazen Petrovic – omaggiato nei ricordi, in primis proprio da Boban. “Vi racconto questa. Quando giocavo nella Dinamo Zagabria ogni tanto la squadra apriva gli allenamenti al pubblico. Venivano a vederci anche 1.500 persone. Poi c’erano uno-due giorni alla settimana in cui Drazen Petrovic, allora al Cibona, si allenava al tiro a porte aperte: per lui arrivavano in 2.500-3.000. E io tante volte sono stato uno di quei tremila. Due persone che gli passavano la palla e lui non faceva altro che tirare, per 45-50 minuti”, ricorda Bonan. Per le sue imprese sui parquet di tutta Europa prima (con la maglia del Cibona e poi con quella del Real Madrid), per il suo ruolo di pioniere del basket internazionale nella NBA (oltre 22 punti di media nella sua ultima stagione ai New Jersey Nets) e per la tragica fine, con l’incidente in auto che ha spezzato la sua vita a soli 28 anni, Drazen Petrovic è un personaggio leggendario non solo nella sua Croazia ma per tutto il mondo sportivo.