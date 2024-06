Buffa Talks: Zvonimir Boban, oggi il 2^ episodio

Appuntamento con il secondo episodio dedicato all’ex calciatore del Milan, da settembre nella squadra di Sky Sport per la nuova Champions League. Federico Buffa Talks-Zvonimir Boban, in onda dal 28 giugno su Sky e in streaming su NOW

Prosegue il viaggio di Federico Buffa Talks , la produzione originale Sky Sport condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile Sky Sport. In arrivo da quest sera il secondo episodio dedicato alla leggenda croata ed ex dirigente di FIFA, Milan e UEFA, Zvonimir Boban , in onda dal 28 giugno su Sky e in streaming su NOW .

Boban al Milan e la seconda vita da dirigente

Leader e protagonista, in campo e fuori, Zvonimir Boban- che da settembre tornerà nella squadra di Sky Sport per la nuova UEFA Champions League- affronta in questa seconda parte un altro capitolo della sua vita, dall’arrivo in Italia come uno dei più forti giocatori degli anni ’90 ad oggi. Sbarcato in Italia a soli 23 anni è già uno dei più grandi talenti del calcio anni Novanta. Dopo un breve passaggio al Bari, mette da subito al servizio del Milan tutte le sue grandi qualità: 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League e una Supercoppa Uefa. È Capello l’allenatore a cui deve di più. "È la persona che mi ha insegnato tanto, se non tutto, sul calcio. Quando sono arrivato al Milan, mi sono reso conto della grandezza, della bellezza, avevo voglia di venire. Dopodiché pian piano, ti innamori". Un trattato d’amore per il calcio, a partire dalla sua storia con il Milan, fino alla sua seconda vita da dirigente, come vicesegretario generale della FIFA, poi Chief Football Officer rossonero e infine come Head of Football dell’UEFA.