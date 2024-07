Come prevedibile, in casa Lakers tutte le attenzioni sono su Bronny James, ma a Los Angeles è sbarcato anche un altro rookie che potrebbe avere un ruolo importante da subito. Dalton Knecht sembra già pronto per giocare a fianco di LeBron, anche se il suo idolo è in realtà uno dei grandi antagonisti della stella gialloviola

Subito dopo che il suo nome era stato chiamato con la scelta numero 17 dai Los Angeles Lakers, per molti addetti ai lavori Dalton Knecht era già il potenziale “steal of the Draft”, la sorpresa che poteva rivelarsi un colpaccio a stagione in corso. Forse per l’età, 23 anni già compiuti, forse per le caratteristiche tecniche messe in mostra a Tennessee, dove ha chiuso la sua ultima annata al college tirando con il 39.7% da tre,Knecht era ed è ritenuto uno dei rookie in grado di avere da subito un impatto in NBA. E di giocatori d’impatto hanno e avranno bisogno i Lakers, reduci da una stagione deludente e protagonisti fin qui di un mercato quasi nullo. E se in casa gialloviola, per ovvi motivi, le luci sono puntate su Bronny James, a giocare al fianco di papà LeBron con più continuità dovrebbe essere proprio Knecht. Un onore, quello di condividere il campo con un’autentica leggenda, che Knecht potrà godersi anche se il suo vero e proprio idolo pare essere uno dei grandi antagonisti nella carriera di LeBron.