Si chiama Brandon Paul, ha giocato al college per Illinois e poi, nella stagione 2017-18, ha avuto il suo momento di gloria nella NBA, agli ordini di coach Popovich, in squadra con Kawhi Leonard e Pau Gasol. Oggi - che ha firmato in Francia - di lui si torna a parlare per aver indossato in Texas la maglia che finirà per essere quella di Chris Pau. "Trollato" online, però, l'ex Spurs dimostra di stare poco agli scherzi

La firma di Chris Paul come mentore di Victor Wembanyama per la prossima stagione ha fatto scalpore, portando nella città dell’Alamo aggiungendo al roster di coach Popovich un nome sicuramente molto prestigioso. Assumendo che anche a San Antonio Paul indosserà il numero che gli ha fatto compagnia per tutta la sua carriera NBA, ovvero il 3, c’è qualcuno che ha fatto notare come nella storia recente degli Spurs ci sia già stato un Paul n°3 – Brandon Paul. “Per tutti quelli che hanno tenuto nel cassetto per anni la canotta di Brandon Paul, questa è un’ottima notizia”, ha scritto su X un giornalista texano con il gusto della battuta. Che però è piaciuta poco al Paul “originale”: “L’unica cosa peggiore di essere trollati online è quando a farlo è qualcuno con la spunta blu che lavora in posti come Menards [una catena di articoli per la casa, ndr]". Agli ordini di coach Pop nella squadra di Kawhi Leonard (anche solo se per 9 gare), LaMarcus Aldridge, Manu Ginobili e anche Pau Gasol, nella stagione 2017-18 Brandon Paul ha infatti disputato 64 partite in maglia Spurs (di cui due in quintetto) mettendo anche piede in campo – per soli 2 minuti e mezzo – in una gara di playoff (contro Golden State in gara-3). Poi il suo nome è scomparso dai radar NBA, con il prodotto di Illinois che si è imbarcato in un vero e proprio giro del mondo (Cina, Grecia, Australia, Spagna, Germania e Montenegro) e che ora l’ha visto firmare per la prossima stagione per il Bourg-en-Bresse, la squadra francese che ha appena dato alla NBA la prima scelta assoluta al Draft NBA, Zaccharie Risacher.